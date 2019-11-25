На Харківщині із отруєнням до лікарні потрапила ціла родина



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найімовірніше, причиною стали домашні страви, приготовані в антисанітарних умовах

У місті Зміїв Харківської області родина «підхопила» сальмонельозну інфекцію. Ушпиталено трьох дорослих та одну дитину.

Про це повідомили у Харківському обласному лабораторному центрі МОЗ України.

Як зазначається, пацієнти пов‛язують своє захворювання зі вживанням страв домашнього приготування. Нині їхній стан задовільний.

Фахівці встановили, що санітарно-гігієнічний стан приміщень та умови для приготування і зберігання їжі вкрай незадовільні.Крім того, було призначено спеціальні лабораторні дослідження, які підтвердили ймовірність інфікування пацієнтів удома. В одного з хворих під час обстеження лікарі виявили збудник інфекції.

Зазначимо, що сальмонельоз - це гостре кишкове захворювання. Інфекція може перебувати в продуктах тваринництва. Переносити інфекцію можуть люди і тварини.