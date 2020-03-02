На Харківщині КамАЗ протаранив Lanos, загинуло четверо людей



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Фото: Нацполіція

ДТП сталася близько шостої ранку на трасі Чугуїв – Мілове

На трасі Чугуїв – Мілове на Харківщині в результаті зіткнення легковика та вантажівки загинули четверо людей.

Про це інформує відділ комунікації поліції Харківської області.

«2 березня о 5:50 на трасі Чугуїв – Мілове на в’їзді до міста Куп’янська сталося зіткнення автомобілів КамАЗ з причепом та Daewoo Lanos. У результаті аварії 22-річний водій легковика та двоє його пасажирів – 24 та 44-річні жінки від отриманих травм загинули на місці. Ще один пасажир автівки, 47-річний чоловік, був госпіталізований до місцевої лікарні, проте невдовзі помер», – йдеться у повідомленні.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо затримання 36-річного водія вантажівки в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.