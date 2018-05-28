На Харківщині легковик зіткнувся з автобусом, є загиблий

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Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом ДТП

Водій автівки «ІЖ» виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автобусом

У Харківській області 28 травня на окружній дорозі автомобіль «ІЖ» зіткнувся з рейсовим автобусом MAN.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

В результаті ДТП 35-річний водій легкового автомобіля загинув.

За попередніми даними, водій автівки «ІЖ» виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автобусом.

Інформація внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами») Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Одещині водій мікроавтобусу, не зважаючи на увімкнені світлові та звукові сигнали, виїхав на регульований переїзд, де зіткнувся з пасажирським потягом. Загинула жінка, травмовані троє пасажирів мікроавтобусу в тому числі діти.