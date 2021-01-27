На Харківщині побилися депутати міськради, мера повалили на підлогу (відео)

У Харківській області побилися депутати міськради, мера повалили на підлогу

Одного з депутатів міської ради Ізюма кілька разів ударили в голову і два рази звалили з ніг

В Ізюмі Харківської області побилися депутати міської ради. Бійка обранців відбулася на другій годині сесії і транслювалася в прямому ефірі.

Уточнюється, що бійка виникла між членом фракції ОПЗЖ Денисом Штейманом і Анатолієм Жидковим з «Нових облич».

На відео з сесійної зали видно, як депутат Штейман підійшов до Жидкова, направивши на нього смартфон.

Представник «Нових облич» піднявся з місця і спробував вдарити опонента, але отримав удар в голову і впав. Потім конфліктуючі сторони перемістилися до президії. Там колеги намагалися розборонити депутатів.

Жидков як мінімум ще раз падав від удару. Бійка супроводжувалася нецензурною лайкою.

Сесію довелося перервати.

Спочатку мер Ізюма Валерій Марченко намагався втихомирити депутатів, звертаючись до них в мікрофон з президії. Коли мер зрозумів, що його спроби марні, він пішов розбороняти депутатів і сам був повалений на підлогу.

Обидва депутати написали заяви в поліцію. Правоохоронці повинні відкрити кримінальне провадження за даним фактом.