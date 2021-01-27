  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Харківщині побилися депутати міськради, мера повалили на підлогу (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Харківській області побилися депутати міськради, мера повалили на підлогу - На Харківщині побилися депутати міськради, мера повалили на підлогу (відео)
    У Харківській області побилися депутати міськради, мера повалили на підлогу
    Фото: Кадр з відео

    Одного з депутатів міської ради Ізюма кілька разів ударили в голову і два рази звалили з ніг

    В Ізюмі Харківської області побилися депутати міської ради. Бійка обранців відбулася на другій годині сесії і транслювалася в прямому ефірі. 

    Уточнюється, що бійка виникла між членом фракції ОПЗЖ Денисом Штейманом і Анатолієм Жидковим з «Нових облич».

    На відео з сесійної зали видно, як депутат Штейман підійшов до Жидкова, направивши на нього смартфон.

    Представник «Нових облич» піднявся з місця і спробував вдарити опонента, але отримав удар в голову і впав. Потім конфліктуючі сторони перемістилися до президії. Там колеги намагалися розборонити депутатів.

    Жидков як мінімум ще раз падав від удару. Бійка супроводжувалася нецензурною лайкою.

    Сесію довелося перервати.

    Спочатку мер Ізюма Валерій Марченко намагався втихомирити депутатів, звертаючись до них в мікрофон з президії. Коли мер зрозумів, що його спроби марні, він пішов розбороняти депутатів і сам був повалений на підлогу.

    Обидва депутати написали заяви в поліцію. Правоохоронці повинні відкрити кримінальне провадження за даним фактом.

    Теги: депутат бійка мер Харківщина смартфон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies