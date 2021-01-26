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    Нацбанк попередив фінустанови про ризики співпраці з Дубінським

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    Олександр Дубінський потрапив під санкції США за нібито втручання в американські вибори - Нацбанк попередив фінустанови про ризики співпраці з Дубінським
    Олександр Дубінський потрапив під санкції США за нібито втручання в американські вибори
    Фото: sluga-narodu.com

    Фінустанови отримали попередження від НБУ після того, як нардеп з фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський потрапив під санкції США

    Національний банк попередив комерційні фінансові установи про ризики співпраці з підсанкційними особами, після того, як народного депутата з фракції «Слуга народу» Олександра Дубінського внесли до санкційного списку в США. Відповідний лист НБУ є у розпорядженні LIGA.net.

    «Звертаємо увагу на ризики, пов'язані з здійсненням фінансових операцій з особами, включеними в OFAC SDN List та вважаємо за потрібне запропонувати фінансовим установам ужити належних заходів обачливості з метою управління такими ризиками», ‒ йдеться у листі.

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    Нацбанк попередив фінустанови про ризики співпраці з Дубінським
    Нацбанк попередив фінустанови про ризики співпраці з Дубінським

    Після того, як НБУ розіслав листа, 22 січня Дубінський повідомив у Facebook, що в Монобанку йому запропонували закрити рахунок.

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    До відома, США ввели санкції проти семи громадян України: депутата зі «Слуги народу» Олександра Дубінського, експрокурора Костянтина Кулика, колишнього народного депутата Олександра Онищенка, бізнесменів Антона Симоненка, Андрія Теліженка та Петра Журавля.

    Крім того під санкціями опинилися ТОВ «Ера Медіа», ІА «Онлі Ньюз», ТОВ «Скептик» і сайт NABULeaks, пов'язані з депутатом Андрієм Деркачем (включений до списку санкцій у вересні 2020 року).

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 30 хвилин сперечався з Дубінським і просив покинути фракцію.

    Олександр Дубінський потрапив під санкції США нібито за втручання в американські вибори. Сам він запевняє, що все це якесь непорозуміння, і вимагав термінових зборів фракції, на яких хотів свою позицію довести. Натомість пішли розмови, що Дубінського можуть виключити з фракції, аби не дратувати заокеанських партнерів.

    Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження щодо народного депутата від «Слуги народу» Олександра Дубінського за двома статтями.

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    Теги: Національний банк вибори санкції депутат Володимир Зеленський Facebook президент Олександр Дубінський НБУ
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