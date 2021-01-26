У «слуг народу» з’явився мобільний додаток, де влаштовують внутрішні опитування ‒ ЗМІ
У додатку депутати розбиті по групах, наприклад, «група Кравчук»
У фракції «Слуга народу» з’явився мобільний додаток, де для народних депутатів влаштовують опитування щодо підтримки тих чи інших законопроєктів. Про це повідомляють Букви.
За даними видання, в цьому додатку депутати розбиті по групах, наприклад, «група Кравчук».
Крім того, в додатку можна проводити опитування про наміри нардепів підтримати певні законопроєкти (пропонуються варіанти відповіді «за», «проти», «утримуюся»).
Наприклад, нардепів опитували щодо законопроєкту № 4142 про систему громадського контролю.
Також у додатку вказана результативність законодавчої роботи «слуг»: складено своєрідний рейтинг.
Як повідомлялося, у «Слузі народу» розповіли, як оновлять Нацраду телебачення і радіомовлення.