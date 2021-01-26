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    У «слуг народу» з’явився мобільний додаток, де влаштовують внутрішні опитування ‒ ЗМІ

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    У додатку є рейтинг результативності роботи&nbsp;&laquo;слуг&raquo; - У «слуг народу» з’явився мобільний додаток, де влаштовують внутрішні опитування ‒ ЗМІ
    У додатку є рейтинг результативності роботи «слуг»
    Скрін з фото Букви

    У додатку депутати розбиті по групах, наприклад, «група Кравчук»

    У фракції «Слуга народу» з’явився мобільний додаток, де для народних депутатів влаштовують опитування щодо підтримки тих чи інших законопроєктів.  Про це повідомляють Букви.

    За даними видання, в цьому додатку депутати розбиті по групах, наприклад, «група Кравчук».

    Крім того, в додатку можна проводити опитування про наміри нардепів підтримати певні законопроєкти (пропонуються варіанти відповіді «за», «проти», «утримуюся»).

    Наприклад, нардепів опитували щодо законопроєкту № 4142 про систему громадського контролю.

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    У «слуг народу» з’явився мобільний додаток, де влаштовують внутрішні опитування ‒ ЗМІ
    У «слуг народу» з’явився мобільний додаток, де влаштовують внутрішні опитування ‒ ЗМІ
    У «слуг народу» з’явився мобільний додаток, де влаштовують внутрішні опитування ‒ ЗМІ

    Також у додатку вказана результативність законодавчої роботи «слуг»: складено своєрідний рейтинг.

    Як повідомлялося, у «Слузі народу» розповіли, як оновлять Нацраду телебачення і радіомовлення.

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    Теги: ЗМІ депутат рейтинг інтернет партія Слуга народу
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