На Харківщині посадовець Держприкордонслужби погорів на хабарах



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За інформацією СБУ, протиправно одержані бюджетні гроші, зокрема, використовувалися для фінансування незаконних збройних формувань Фото: прес-центр СБУ

Співробітники СБУ задокументували одержання посадовцем неправомірної вигоди на загальну суму понад 150 тисяч гривень

Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарах старшого зміни одного з пунктів пропуску Харківського прикордонного загону.

Про це 15 травня повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники встановили, що посадовець вимагав гроші від мешканців тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей за внесення недостовірних відомостей у базу даних щодо фактів фіктивного перетину держкордону.

«Насправді вони не залишали тимчасово окупованої території, а сфальсифіковані відомості від Держприкордонслужби використовувалися для нарахування їм пенсій та інших соціальних виплат з державного бюджету України», - говориться у повідомленні.

За інформацією СБУ, протиправно одержані бюджетні гроші, зокрема, використовувалися для фінансування незаконних збройних формувань.

Під час досудового розслідування співробітники СБУ задокументували одержання посадовцем неправомірної вигоди на загальну суму понад 150 тисяч гривень.

Фігуранту справи повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших посадових осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України викрили на хабарі керівника одного з митних постів Житомирської митниці.