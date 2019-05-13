На Житомирській митниці затримали хабарника



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Крім посадовця, також затримано посередника, якого митник залучив для передачі хабара Фото: Прес-центр СБУ

Посадовець вимагав від представника комерційної структури, який займається зовнішньоекономічною діяльністю, 1300 доларів

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України викрили на хабарі керівника одного з митних постів Житомирської митниці.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники встановили, що посадовець вимагав від представника комерційної структури, який займається зовнішньоекономічною діяльністю, 1300 доларів. За вказану суму зловмисник обіцяв безперешкодне митне оформлення експорту деревини.

Співробітники СБУ задокументували факт отримання чиновником 400 доларів – першої частини неправомірної вигоди.

Правоохоронці затримали посадовця згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на робочому місці після одержання другої частини хабара у розмірі 900 доларів. Також затримано посередника, якого митник залучив для передачі неправомірної вигоди.

Фігурантам справи повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарах директора одного з міських центрів зайнятості Миколаївської області.