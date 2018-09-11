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    На Херсонщині через викиди в Криму «помили содою» дороги

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    На Херсонщині через викиди в Криму «помили содою» дороги
    Фото: ГУ ДСНС України у Херсонській області

    Пункти в’їзду-виїзду «Каланчак» та «Чаплинка» досі закриті для в'їзду на окупований півострів

    Через хімічну катастрофу в анексованому Криму на Херсонщині рятувальники обробили содовим розчином 100 кілометрів доріг.

    Це зробили у семи населених пунктах, які найбільше постраждали внаслідок викидів із заводу «Титан», повідомляє ТСН.Ранок.

    Спеціальну обробку, яка знизить вплив шкідливих речовин на людей, провели також на території двох контрольних пунктів в’їзду-виїзду «Каланчак» та «Чаплинка». Вони досі закриті для в'їзду на окупований півострів.

    При цьому людей з Криму, які звертаються за медичною допомогою, прикордонники пропускають. За спрощеною процедурою перетину на материкову Україну вже потрапили півсотні жителів анексованого півострова.

    Нагадаємо, перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юсуф Куркчі заявив, що хімічні викиди на кримському заводі «Титан» відбулися внаслідок техногенної катастрофи, яку окупаційна влада хотіла приховати.

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