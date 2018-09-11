МінТОТ запідозрив кримський «Титан» у замовчуванні техногенної катастрофи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Завод в Криму

За словами Куркчі, окупанти сподівалися, що «це був одноразовий викид»

Хімічні викиди на кримському заводі «Титан» відбулися внаслідок техногенної катастрофи, яку окупаційна влада хотіла приховати.

Про це заявив перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юсуф Куркчі в програмі «Свобода слова» на ICTV.

«Факти свідчать про те, що це була техногенна катастрофа. Які причини виникнення її на виробництві, - це може бути комплекс причин: від порушення технологічної карти, закінчуючи порушенням правил використання брудних речей (на заводі – ред.) і так далі», – сказав чиновник.

За його словами, окупаційна влада Криму намагалася приховати викид на заводі. «Маючи надію на те, що це був одноразовий викид, окупанти спробували замовчати ці події. Але факти говорять про те, що це була протягнута у часі техногенна катастрофа», – підкреслив Куркчі.

Він повідомив, що наразі компетентні органи чекають від Миколаївського інституту землі результатів аналізу перших заборів поверхні грунту, які були взяті два тижні тому.

Нагадаємо, прокуратура в Херсонській області відкрила кримінальне провадження за фактом викидів в атмосферу хімічних речовин в Криму.

Раніше прикордонники Херсонського загону на адмінмежі з Кримом фіксували випадки отруйних хімічних викидів з заводу «Титан».

До лікарні Одеси госпіталізували п’ятьох українських прикордонників з 41, які поскаржились на погане самопочуття.

Джерело: Укрінформ