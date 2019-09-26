На Херсонщині дезертир погрожував розстрілом, поліція провела спецоперацію



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Працівниками поліції було вилучено зброю

Правоохоронці оточили будинок та довгий час вмовляли чоловіка здатися

На Херсонщині поліція влаштувала спецоперацію аби затримати дезертира, який зачинився у квартирі і погрожував розстрілом.

Про це повідомляє ТСН.

Зазначається, що 48-річний житель Каховки, підозрюваний у дезертирстві, перебував під домашнім арештом. Коли до нього прийшли працівники державного бюро розслідувань, повідомити про зміну підозри, той відмовився спілкуватися, натомість дістав автомат і погрожував відкрити вогонь.

Співробітники бюро розслідувань викликали поліцію. Правоохоронці оточили будинок, довгий час вмовляли чоловіка здатися і зрештою затримали.

Зараз, крім статті за самовільне залишення військової частини, його судитимуть також за погрозу правоохоронцям.

«Працівниками поліції було вилучено зброю. На зараз за фактом погроз представникам правоохоронних органів відкрите кримінальне провадження. Проводяться слідчі дії. Затриманий знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання», - заявив начальник ГУНП у Херсонській області Олександр Прокудін.