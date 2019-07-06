На Херсонщині кандидат в депутати влаштовує поїздки в кінний клуб



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Групи бажаючих відвідати кінний клуб набираються через день по 50 чоловік

Благодійний фонд кандидата в народні депутати по 186-му округу Євгена Рищука (самовисування) організовує безкоштовні поїздки в кінний клуб Grand Prix (власником якого є політик) для мешканців округу, по якому він балотується.

Про це повідомляє пресслужба Громадянської мережі Опора.

Про можливість безкоштовно відвідати кінний клуб Grand Prix розповіла минулого тижня представниця Благодійного фонду Євгена Рищука мешканцям міста Скадовськ, залишивши свій номер як людини, яка відповідає за набір людей на поїздки. Це зафіксували спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА. За її словами, для бажаючих відвідати заміський комплекс мешканців міста та Скадовського району треба буде заплатити тільки за автобус, а вхід, розважальна програма та обід будуть безкоштовним.

Те саме жінка підтвердила 1 липня в телефонній розмові людині, яка представилась мешканцем села в Скадовському районі.

«Катання на конях, вхід, екскурсія, зоопарк, лодочки, катамаранчики, і пригощати там вас будуть безкоштовно. Ще й наллють», – сказала представниця благодійного фонду Євгена Рищука.

В іншій розмові 4 липня представниця Благодійного фонду Рищука розповіла, що такі групи бажаючих відвідати кінний клуб набираються через день по 50 чоловік, але вони тільки для мешканців Скадовська й Скадовського району, «людей з 186-го округу, які зможуть проголосувати».

На сайті заміського комплексу Grand Prix вказані наступні ціни: вхід на територію клубу для дорослих 75 гривен, для дітей – 50 гривень. Кінна прогулянка у супроводі інструктора в ліс або в манежі – 300 гривень. На території комплексу є ресторан, де можна поїсти, а також окремо оплачуються такі послуги як фото сесія з конями, оренда номерів, котеджів, бесідок тощо.