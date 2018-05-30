На Херсонщині локалізували велику лісову пожежу

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За даними лісової охорони, орієнтовна площа пожежі складає 580 га, з яких 265 – верхового лісу

Пожежу на території Олешківського лісомисливського господарства локалізували. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України у Херсонській області.

«30 травня о 17:00 пожежу, що виникла на території Олешківського лісомисливського господарства, вдалося локалізувати. На даний час ведеться патрулювання та проливання території», – йдеться в повідомленні.

За даними лісової охорони, орієнтовна площа пожежі складає 580 га, з яких 265 – верхового лісу.

«Загалом до ліквідації пожежі залучено 325 чол. та 94 од. техніки, з них: від ДСНС 173 чол. та 43 од. техніки, у тому числі 4 од. авіаційної техніки (від ДСНС - 3 літаки АН-32П, від Міноборони - вертоліт МІ-8), від лісового господарства 90 чол. та 42 од. техніки, від Міноборони 55 чол. та 1 од. техніки», – уточнили рятувальники.

Нагадаємо, 27 травня о 13:25 до Оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС у Херсонській області від чергового Національної поліції надійшло повідомлення про пожежу в 3-му та 4-му кварталах Раденського лісництва Олешківського району.

Ще одна пожежа на території цього лісництва виникла 28 травня.