На Херсонщині підтопленими залишаються 73 присадибні ділянки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Херсонщині триває ліквідація підтоплень Фото: Ракурс

На півдні Україні продовжують ліквідовувати наслідки злив

Станом на ранок суботи в Херсонській області залишаються підтопленими 73 присадибних ділянки. Про це ідеться у повідомленні Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 7:00 підтоплень житлових будинків немає, залишаються підтопленими 73 присадибних ділянки», - сказано в повідомленні на сайті відомства.

Для відкачування води було залучено 7 одиниць техніки та 25 осіб. Протягом доби відкачано 4 тис. 200 куб. метрів води (всього - 6 тис. 300 куб. м).

Рятувальники нагадали, що 6 червня в результаті інтенсивних опадів сталося підтоплення 150 домогосподарств у селі Нова Маячка Олешківського району. «Опадів не спостерігається, рівень води поступово спадає», - додали у відомстві.

Як повідомляв «Главком», у вихідні, 8-9 червня, на території України очікується спекотна, місцями дощова погода.