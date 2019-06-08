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    На Херсонщині підтопленими залишаються 73 присадибні ділянки

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    На Херсонщині триває ліквідація підтоплень - На Херсонщині підтопленими залишаються 73 присадибні ділянки
    На Херсонщині триває ліквідація підтоплень
    Фото: Ракурс

    На півдні Україні продовжують ліквідовувати наслідки злив

    Станом на ранок суботи в Херсонській області залишаються підтопленими 73 присадибних ділянки. Про це ідеться у повідомленні Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

    «Станом на 7:00 підтоплень житлових будинків немає, залишаються підтопленими 73 присадибних ділянки», - сказано в повідомленні на сайті відомства.

    Для відкачування води було залучено 7 одиниць техніки та 25 осіб. Протягом доби відкачано 4 тис. 200 куб. метрів води (всього - 6 тис. 300 куб. м).

    Рятувальники нагадали, що 6 червня в результаті інтенсивних опадів сталося підтоплення 150 домогосподарств у селі Нова Маячка Олешківського району. «Опадів не спостерігається, рівень води поступово спадає», - додали у відомстві.

    Як повідомляв «Главком», у вихідні, 8-9 червня, на території України очікується спекотна, місцями дощова погода.

    вихідні рятувальники
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