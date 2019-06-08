Спека з грозами: прогноз погоди на вихідні



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В Україні очікується спека та грози

Під час грози можливе посилення дощу в зливи, шквали і град

У вихідні, 8-9 червня, на території України очікується спекотна, місцями дощова погода.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook.

У західних, Вінницькій, Житомирській, Черкаській, місцями в Одеській, Миколаївській і Харківській областях пройдуть короткочасні грозові дощі.

«Під час грози можливе посилення дощу в зливи, шквали і град», — уточнила вона.

За прогнозом синоптика, на решті території — більшість сходу, на півдні та місцями центр — суха повітряна маса.

Температура повітря буде високою — спека. У денні години стовпчики термометрів сягнуть +26... +32 градусів, на півдні та сході місцями до +32... +34 градусів, у західних областях у неділю посвіжішає до +22... +27 градусів.

У Києві 8-9 червня є ймовірність короткочасних дощів із грозами. Спека досягне +28... +30 градусів.

За даними Укргідрометцентру, у суботу, 8 червня, сухо буде тільки на сході України. На півдні, півночі, заході і в центрі країни синоптики прогнозують дощі з грозами.

Втім, в цей день температура повітря обіцяє бути досить високою: на півдні, сході, півночі і в центрі очікується вдень від 27 до 30 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів впадуть до комфортних +16-20 градусів.

Трохи прохолодніше в суботу буде на заході: від 22 до 25 градусів тепла стовпчики термометра покажуть вдень, а вночі очікується 16-18 градусів з позначкою плюс. Правда, на Закарпатті погода буде відрізнятися: до +30 тут буде вдень і близько 16-18 тепла після заходу сонця.

У неділю, 9 червня, ситуація з опадами залишиться незмінною: сухо буде на сході, а грозові дощі пройдуть на решті території України.

Температурних сюрпризів теж чекати не варто: від 27 до 30 тепла вдень і +18-20 вночі буде на півночі, півдні, сході, в центрі і на Закарпатті.

На Західній Україні традиційно прохолодніше: 22-25 тепла вдень і комфортні 16-18 після заходу сонця.