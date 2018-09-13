На Херсонщині прокурора піймали на хабарі
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Розсилка
Чиновник вимагав 60 тисяч гривень від голови агропідприємства
На Херсонщині співробітники Служби безпеки викрили на хабарі заступника керівника однієї з місцевих прокуратур.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що прокурор вимагав 60 тисяч гривень від голови агропідприємства за непритягнення його до кримінальної відповідальності за порушення законодавства у земельній сфері.
Правоохоронці затримали прокурора згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу поблизу місця роботи після отримання всієї суми хабара.
«Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу», - заявили в СБУ.
Раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки викрили на хабарі депутата Дніпропетровської обласної ради.