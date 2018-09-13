На Херсонщині прокурора піймали на хабарі



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Фото: Прес-центр СБУ

Чиновник вимагав 60 тисяч гривень від голови агропідприємства

На Херсонщині співробітники Служби безпеки викрили на хабарі заступника керівника однієї з місцевих прокуратур.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що прокурор вимагав 60 тисяч гривень від голови агропідприємства за непритягнення його до кримінальної відповідальності за порушення законодавства у земельній сфері.

Правоохоронці затримали прокурора згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу поблизу місця роботи після отримання всієї суми хабара.

«Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу», - заявили в СБУ.

Раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки викрили на хабарі депутата Дніпропетровської обласної ради.