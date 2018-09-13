  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Херсонщині прокурора піймали на хабарі

    • Розсилка
    На Херсонщині прокурора піймали на хабарі
    Фото: Прес-центр СБУ

    Чиновник вимагав 60 тисяч гривень від голови агропідприємства

    На Херсонщині співробітники Служби безпеки викрили на хабарі заступника керівника однієї з місцевих прокуратур.

    Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що прокурор вимагав 60 тисяч гривень від голови агропідприємства за непритягнення його до кримінальної відповідальності за порушення законодавства у земельній сфері.

    Правоохоронці затримали прокурора згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу поблизу місця роботи після отримання всієї суми хабара.

    «Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу», - заявили в СБУ.

    Раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки викрили на хабарі депутата Дніпропетровської обласної ради.

    Читайте також
    прокуратура СБУ корупція в Україні хабар Херсонщина прокурор
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ