На Хмельниччині негода знеструмила 71 населений пункт



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Роботи щодо ліквідації наслідків негоди тривають Фото: ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

Рятувальниками були проведені роботи по відкачуванню води із підвальних приміщень, дворів 96 приватних домоволодінь

У Хмельницькій області рятувальники цілодобово надають допомогу громадянам в складних погодних умовах.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.

«18 травня на території Хмельниччини вирувала негода. Як наслідок, два повалених дерева та підтоплення вулиць, дворів та підвальних приміщень приватних домогосподарств», - заявили в ДСНС.

Зазначається, що через спрацювання автоматичних систем захисту електроліній та електророзподільного обладнання було знеструмлено 71 населений пункт у 12 районах області.

«Минулої доби рятувальники Хмельниччини 53 рази залучались до ліквідації наслідків негоди. Силами оперативно-рятувальних підрозділів області проведені роботи по відкачуванню води із підвальних приміщень, дворів 96 приватних домоволодінь», - повідомили в ДСНС.

Загалом до ліквідації негоди було залучено 30 одиниць техніки, 33 мотопомпи та 113 чоловік особового складу.

Роботи щодо ліквідації наслідків негоди тривають.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині внаслідок підняття рівня води у річці Льва затопило ряд сіл. В результаті були зафіксовані випадки загибелі свійських тварин, а також собак, які були прив’язані до ланцюга.