На Хмельниччині затримали службовця, який отримував хабарі за біометричні паспорти

Затриманий вимагав за прискорення оформлення закордонних паспортів 1,2 тис. доларів та 8 тис. гривень

Керівник одного з відділів управління Державної міграційної служби Хмельницької області отримував хабарі за прискорення оформлення закордонних паспортів. Про це повідомляє департамент захисту економіки Нацполіції. Зазначається, що оперативники управління захисту економіки в Хмельницькій області Нацполіції, слідчі обласного



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Затримання хабарника

Затриманий вимагав за прискорення оформлення закордонних паспортів 1,2 тис. доларів та 8 тис. гривень

Керівник одного з відділів управління Державної міграційної служби Хмельницької області отримував хабарі за прискорення оформлення закордонних паспортів.

Про це повідомляє департамент захисту економіки Нацполіції.

Зазначається, що оперативники управління захисту економіки в Хмельницькій області Нацполіції, слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури області затримали посадовця в службовому кабінеті під час одержання хабара.

Затриманий вимагав за прискорення оформлення закордонних паспортів 1,2 тис. доларів та 8 тис. гривень. Гроші одержував у кілька етапів.

28 листопада чиновника затримали у службовому кабінеті під час отримання останньої суми неправомірної вигоди - 900 доларів і 6 тис. гривень.

В поліції додали, що в межах відкритого кримінального провадження буде перевірятися причетність інших посадових осіб до даного правопорушення.

Нагадаємо, поліція Луганщини затримала на хабарі підполковника ДСНС.

Раніше повідомлялося, що на Луганщині чиновники обкладали «даниною» приватних перевізників.

До слова, за тиждень Нацполіція затримала 11 посадовців на хабарах.