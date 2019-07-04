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    На Івано-Франківській полонині отруїлися туристи

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    На Івано-Франківській полонині отруїлися туристи

    Туристи відпочивали на полонині Кринта поблизу села Замагора у Верховинському районі

    На Івано-Франківщині з харчовим отруєнням госпіталізовано вісьмох туристів з Одеської та Кіровоградської областей, з них - троє дітей. Як повідомили в управлінні цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, група туристів у складі 13 осіб відпочивала на полонині Кринта поблизу села Замагора у Верховинському районі.

    Перше повідомлення про погіршення стану здоров’я у людей надійшло до рятувальників ввечері 3 липня. Каретою швидкої медичної допомоги чотирьох потерпілих було госпіталізовано до Верховинської ЦРЛ. Впродовж ночі до лікарні доправили ще чотирьох туристів.

    За інформацією ОДА, станом на 5 годину ранку до Верховинської ЦРЛ з попереднім діагнозом – гострий гастроентероколіт, середнього ступеня тяжкості, госпіталізовано вісьмох осіб. Потерпілим надається необхідна медична допомога і з’ясовуються причини отруєння.

    Нагадаємо, 1 липня у Коблево отруїлися діти, які приїхали на відпочинок. Група дітей з Хмельниччини, які прибули на відпочинок до бази відпочинку «Салют» у селище Коблево потрапила до лікарні з кишковою інфекцією.

    Всі 16 дітей, які потрапили до лікарні з кишковою інфекцією з закладу відпочинку «Салют» на Миколаївщині, перебувають у стані близькому до задовільного.

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