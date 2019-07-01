В Коблевому отруїлися діти, які приїхали на відпочинок



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16 дітей у стані середньої важкості госпіталізували до інфекційного відділення Березанської лікарні

У дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Салют» в селі Коблеве на Миколаївщині були виявлені діти, хворі на кишкову інфекцію та з підозрою на кишкову інфекцію.

Про це 1 липня повідомили в пресслужбі Миколаївської облдержадміністрації.

«За зверненням директора закладу до Березанської ЦРЛ щодо огляду дітей з підозрою на кишкові захворювання до закладу направлено лікаря-інфекціоніста. Усі діти оглянуті медичними працівниками», - заявили в ОДА.

Повідомляється, що 16 дітей у стані середньої важкості госпіталізували до інфекційного відділення Березанської лікарні «для дообстеження та, у разі необхідності, лікування».

«У закладі також працювали фахівці Держпродспоживслужби. Проводяться необхідні заходи, на 2 липня заплановано виїзд комісії управління охорони здоров’я облдержадміністрації та департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації», - зазначили в пресслужбі.

Раніше повідомлялося, що кількість госпіталізованих, які відпочивали на пляжі Малібу та купалися в озері Пісочне у Рубіжному на Луганщині, зросла до 38 осіб.