В Коблевому отруїлися діти, які приїхали на відпочинок
16 дітей у стані середньої важкості госпіталізували до інфекційного відділення Березанської лікарні
У дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Салют» в селі Коблеве на Миколаївщині були виявлені діти, хворі на кишкову інфекцію та з підозрою на кишкову інфекцію.
Про це 1 липня повідомили в пресслужбі Миколаївської облдержадміністрації.
«За зверненням директора закладу до Березанської ЦРЛ щодо огляду дітей з підозрою на кишкові захворювання до закладу направлено лікаря-інфекціоніста. Усі діти оглянуті медичними працівниками», - заявили в ОДА.
Повідомляється, що 16 дітей у стані середньої важкості госпіталізували до інфекційного відділення Березанської лікарні «для дообстеження та, у разі необхідності, лікування».
«У закладі також працювали фахівці Держпродспоживслужби. Проводяться необхідні заходи, на 2 липня заплановано виїзд комісії управління охорони здоров’я облдержадміністрації та департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації», - зазначили в пресслужбі.
Раніше повідомлялося, що кількість госпіталізованих, які відпочивали на пляжі Малібу та купалися в озері Пісочне у Рубіжному на Луганщині, зросла до 38 осіб.