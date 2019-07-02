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    Суспільство

    Отруєння у Коблево: 16 дітей перебуває у задовільному стані

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    Отруєння у Коблево: 16 дітей перебуває у задовільному стані

    На сьогодні до лікарні більше дітей з отруєнням не потрапляло, - пресслужба МОДА

    Всі 16 дітей, які потрапили до лікарні з кишковою інфекцією з закладу відпочинку «Салют» на Миколаївщині, перебувають у стані близькому до задовільного.

    Про це повідомляє пресслужба управління охорони здоровя Миколаївської ОДА.

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    «На ранок 2 липня змін щодо кількості госпіталізованих дітей до інфекційного відділення Березанської ЦРЛ з позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Салют» с. Коблево немає. В лікарні лишаються 16 дітей. Вони перебувають під постійним медичним наглядом», - йдеться у повідомленні.

    В облдержадміністрації зазначають, що комісія управління охорони здоров’я з представником департаменту соціального захисту населення проведе моніторинг якості надання медичної допомоги дітям в інфекційному відділенні Березанської ЦРЛ та санітарно-освітньої роботу в дитячому закладі «Салют» с. Коблево.

    «Облдержадміністрація та управління охорони здоров’я ОДА тримають на постійному контролі стан здоров’я дітей та надання їм медичної допомоги», - інформують у Миколаївській ОДА.

    Нагадаємо, вчора, 1 липня, у Коблево отруїлися діти, які приїхали на відпочинок. Група дітей з Хмельниччини, які прибули на відпочинок до бази відпочинку «Салют» у селище Коблево потрапила до лікарні з кишковою інфекцією.

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