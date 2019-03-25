На Кам'янському водосховищі знайдено тіло одного із рибалок



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Фото: ГУ ДСНС України у Полтавській області

Двоє рибалок зникли 22 березня поблизу села Орлик Кобеляцького району

На Кам'янському водосховищі на Полтавщині рятувальники знайшли тіло одного із рибалок, які зникли 22 березня поблизу села Орлик Кобеляцького району.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Полтавській області.

«25 березня о 14:40 на Кам'янському водосховищі знайдено тіло одного із рибалок. Пошуки іншого тривають», - розповіли рятувальники.

Раніше повідомлялося, що 20 березня водолазами було знайдено тіло рибалки, пошуки якого тривали три доби.

Нагадаємо, 17 березня на Київщині до оперативно-диспетчерської служби Миронівського району надійшло повідомлення про те, що поблизу с. Ходорів під час риболовлі перекинувся човен «Прогрес», в якому знаходилось троє рибалок.