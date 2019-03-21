На Дніпрі знайдено тіло рибалки, пошуки якого тривали три доби



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З трьох рибалок на човні, що перекинувся, вижив лише один

У середу, 20 березня, водолазами було знайдено тіло рибалки, пошуки якого тривали три доби. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

Нагадаємо, 17 березня о 10:16 до оперативно-диспетчерської служби Миронівського району надійшло повідомлення про те, що поблизу с. Ходорів під час риболовлі перекинувся човен «Прогрес», в якому знаходилось троє рибалок.

До місця виклику було направлено рятувальників водолазно-рятувальної станції м. Ржищів.

«На місці рятувальники встановили, що одного громадянина було врятовано місцевими рибалками та направлено до Миронівської ЦРЛ, ще одного громадянина – теж знайдено та вилучено з води рибалками вже загиблим, а тіло третього чоловіка було піднято 20 березня водолазною групою ДП МРЦ ДСНС України», - інформують у ДСНС.