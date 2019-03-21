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    На Дніпрі знайдено тіло рибалки, пошуки якого тривали три доби

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    На Дніпрі знайдено тіло рибалки, пошуки якого тривали три доби

    З трьох рибалок на човні, що перекинувся, вижив лише один

    У середу, 20 березня, водолазами було знайдено тіло рибалки, пошуки якого тривали три доби. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

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    Нагадаємо, 17 березня о 10:16 до оперативно-диспетчерської служби Миронівського району надійшло повідомлення про те, що поблизу с. Ходорів під час риболовлі перекинувся човен «Прогрес», в якому знаходилось троє рибалок.

    До місця виклику було направлено рятувальників водолазно-рятувальної станції м. Ржищів.

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    На Дніпрі знайдено тіло рибалки, пошуки якого тривали три доби
    На Дніпрі знайдено тіло рибалки, пошуки якого тривали три доби

    «На місці рятувальники встановили, що одного громадянина було врятовано місцевими рибалками та направлено до Миронівської ЦРЛ, ще одного громадянина – теж знайдено та вилучено з води рибалками вже загиблим, а тіло третього чоловіка було піднято 20 березня водолазною групою ДП МРЦ ДСНС України», - інформують у ДСНС.

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