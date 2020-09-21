На Київщині майже 18 тисяч школярів перевели на дистанційне навчання



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У Києві на карантині знаходяться 328 класів у 122 школах

У зв'язку з коронавірусом на карантин було закрито 17 закладів дошкільної освіти області

У Київській області у 112 навчальних закладах виявили зараження коронавірусом. У зв'язку з цим 17 908 учнів і вчителів були переведені на дистанційне навчання. Про це повідомляє прес-служба Київської ОДА.

Наголошується, що на самоізоляції перебувають 144 окремих класів у 81 навчальному закладі, що в загальному становить 3969 учнів.

Повністю на дистанційну форму навчання перевели 31 заклад загальної середньої освіти, в яких навчаються 13939 учнів.

Крім того, відновили навчання в Ірпінській ЗОШ № 15 і Пісківській гімназії. При цьому в Таращанської ЗОШ I-III ступенів № 3 на дистанційному навчанні на сьогодні знаходиться один клас.

Нагадаємо, що у Києві через коронавірус на карантин закрили вже п'ять шкіл.