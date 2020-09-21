У Києві через коронавірус на карантин закрили вже п'ять шкіл



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У цілому на карантині знаходяться 328 класів у 122 школах

Школи закрили у Дарницькому, Оболонському, Голосіївському, Печерському та Солом'янському районах міста, - Кличко

У Києві п'ять шкіл закрито на карантин через коронавірус. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

За словами мера, що школи закрили у Дарницькому, Оболонському, Голосіївському, Печерському та Солом'янському районах міста.

«У цілому на карантині знаходяться 328 класів у 122 школах. Зафіксовано 267 випадків зараження серед учнів та 127 - серед педагогів», – поінформував Кличко.

Столичний очільник також повідомив, що серед дошкільних закладах через Covid-19 на карантині перебувають 15 груп і закритий один садок.

Нагадаємо, Кличко назвав райони, де минулої доби виявили найбільше хворих на Covid-19.

Як повідомлялося, за добу у Києві виявлено 275 хворих на коронавірус.

До слова, в Україні за минулу добу, 20 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2675 людей. Одужали за минулу добу – 672 (днем раніше – 758), померли – 26 (41). Загалом від початку пандемії станом на ранок 21 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 178353 людей, одужали 78184 осіб, летальних випадків – 3583.