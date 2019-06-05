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    На Кіровоградщині блискавка підпалила райдержадміністрацію

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    <p>4 червня сталася пожежа в адмінбудівлі на вул. Героїв України</p> - На Кіровоградщині блискавка підпалила райдержадміністрацію

    4 червня сталася пожежа в адмінбудівлі на вул. Героїв України

    Фото: Пресслужба ГУ ДСНС України в Кіровоградській області

    Вогонь вдалося приборкати через півтори години

    У будівлі райдержадміністрації у м. Благовіщенське на Кіровоградщині сталася масштабна пожежа.

    Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України в Кіровоградській області.

    Зазначається, що повідомлення про пожежу адмінбудівлі на вул. Героїв України надійшло о 18:07 4 червня.

     «По прибуттю було встановлено, що горить близько 300 кв м покрівлі будівлі», - говориться у повідомленні.

    До гасіння пожежі залучались вісім одиниць техніки, 30 чоловік особового складу 26-ї, 21-ї, 13-ї Державних пожежно-рятувальних частин міст Благовіщенське, Гайворона та смт Голованівськ і місцеві пожежні команди с. Данилова Балка та Йосипівка Благовіщенського району.

    Травмованих та загиблих не виявлено. О 19:35 пожежу в райдержадміністрації локалізовано на площі 300 кв м. О 20:30 пожежу ліквідовано.

    «Орієнтовна причина пожежі - потрапляння блискавки», - заявили в ДСНС.

    Раніше повідомлялося, що у Херсонській області 3 червня блискавка вбила дівчину.

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