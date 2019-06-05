На Кіровоградщині блискавка підпалила райдержадміністрацію
4 червня сталася пожежа в адмінбудівлі на вул. Героїв України
Вогонь вдалося приборкати через півтори години
У будівлі райдержадміністрації у м. Благовіщенське на Кіровоградщині сталася масштабна пожежа.
Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України в Кіровоградській області.
Зазначається, що повідомлення про пожежу адмінбудівлі на вул. Героїв України надійшло о 18:07 4 червня.
«По прибуттю було встановлено, що горить близько 300 кв м покрівлі будівлі», - говориться у повідомленні.
До гасіння пожежі залучались вісім одиниць техніки, 30 чоловік особового складу 26-ї, 21-ї, 13-ї Державних пожежно-рятувальних частин міст Благовіщенське, Гайворона та смт Голованівськ і місцеві пожежні команди с. Данилова Балка та Йосипівка Благовіщенського району.
Травмованих та загиблих не виявлено. О 19:35 пожежу в райдержадміністрації локалізовано на площі 300 кв м. О 20:30 пожежу ліквідовано.
«Орієнтовна причина пожежі - потрапляння блискавки», - заявили в ДСНС.
Раніше повідомлялося, що у Херсонській області 3 червня блискавка вбила дівчину.