На Кіровоградщині блискавка підпалила райдержадміністрацію



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4 червня сталася пожежа в адмінбудівлі на вул. Героїв України Фото: Пресслужба ГУ ДСНС України в Кіровоградській області

Вогонь вдалося приборкати через півтори години

У будівлі райдержадміністрації у м. Благовіщенське на Кіровоградщині сталася масштабна пожежа.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України в Кіровоградській області.

Зазначається, що повідомлення про пожежу адмінбудівлі на вул. Героїв України надійшло о 18:07 4 червня.

«По прибуттю було встановлено, що горить близько 300 кв м покрівлі будівлі», - говориться у повідомленні.

До гасіння пожежі залучались вісім одиниць техніки, 30 чоловік особового складу 26-ї, 21-ї, 13-ї Державних пожежно-рятувальних частин міст Благовіщенське, Гайворона та смт Голованівськ і місцеві пожежні команди с. Данилова Балка та Йосипівка Благовіщенського району.

Травмованих та загиблих не виявлено. О 19:35 пожежу в райдержадміністрації локалізовано на площі 300 кв м. О 20:30 пожежу ліквідовано.

«Орієнтовна причина пожежі - потрапляння блискавки», - заявили в ДСНС.

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області 3 червня блискавка вбила дівчину.