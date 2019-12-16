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    На Кіровоградщині голова сільради вимагав хабар у розмірі 100 тис. грн за оренду ділянки

    • Розсилка
    На Кіровоградщині голова сільради вимагав хабар у розмірі 100 тис. грн за оренду ділянки

    Голова сільради вимагав 100 тисяч за виділення земельної ділянки площею 20 га

    Голову однієї з сільських рад в Кіровоградській області затримали на вимаганні 100 тисяч гривень за передачу земельної ділянки в оренду.

    Про це повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури України (ГПУ).

    Прокуратура Кіровоградської області повідомила про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України одному з сільських голів Добровеличківського району.

    Посадовця було викрито та затримано на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди у сумі 100 тис грн. Операція з викриття була проведена спільно з працівниками Нацполіції.

    Вказану суму коштів сільський голова, за версією слідства, вимагав від місцевого мешканця за передачу із земель запасу комунальної власності громади земельних ділянок площею 20 га у власність для ведення особистого господарства.

    За наполяганням прокуратури вказаній особі обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави.

    Триває досудове розслідування.

    прокуратура хабар розслідування Кіровоградщина корупція
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