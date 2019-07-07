У Тернопільській області на хабарі затримали поліцейського



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Начальник сектору реагування патрульної поліції обіцяв за хабар не притягувати до відповідальності

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування стосовно начальника сектору реагування патрульної поліції Кременецького відділу поліції Тернопільської області за підозрою в отриманні хабаря.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

У ДБР повідомили, що начальник сектору реагування патрульної поліції отримав від громадянина неправомірну вигоду у сумі 5 тис. гривень.

«За ці кошти він обіцяв не притягувати громадянина до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху», - заявили у ДБР.

Посадовцю було повідомлено про підозру з ч. 1 ст. 368 (Отримання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Поліцейського було відсторонено від посади та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.