На Кіровоградщині незнайомець врятував першокласника, який тонув

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Скріншот з відео Чоловік, який врятував хлопчика

Батьки хлопчика розшукують героя

У Світловодську Кіровоградської області незнайомець врятував семирічного хлопчика, який ледве не потонув. Зараз вдячні батьки Назара Стеблини розшукують цього молодого чоловіка та випадкову перехожу – дівчину, яка покликала на допомогу.

Про це повідомляє ТСН.

Інцидент стався на Дніпрі. Першокласник Назар з товаришем стояли на плитах і кидали камінці у воду, коли на слизькій поверхні він упав у воду під час шторму. «Послизнувся, потім мене хвилею змило, почав втрачати рівновагу і потопати», - розповів урятований хлопчик.

У цей час на березі нікого з дорослих не було, а повз проходила лише дівчина із собакою. «Вона кинулася шукати когось на допомогу, знайшла цього хлопця, покликала. Він його витягнув, почав реанімувати, відкачувати», - розповіла мама постраждалого Ірина Стеблина.

Рятівник потрапив на кадри відеозапису, він загорнув хлопчика в теплі речі, передав лікарям швидкої допомоги і пішов.

Дитина дві доби пролежала в реанімації, а коли небезпека минула, батьки кинулися шукати рятівника і дівчину, яка погукала на допомогу, аби подякувати їм.

Однак обхід будинків неподалік місця інциденту результату не дав. Батьки вирішили не здаватися і продовжити пошуки. «Дуже велике дякую, що поряд опинилися люди, які врятували нам дитину», - говорить мама Назара.

Нагадаємо, у Чернівцях на озері потонули двоє хлопчиків.