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    На Кіровоградщині незнайомець врятував першокласника, який тонув

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    Чоловік, який врятував хлопчика - На Кіровоградщині незнайомець врятував першокласника, який тонув
    Скріншот з відео
    Чоловік, який врятував хлопчика

    Батьки хлопчика розшукують героя

    У Світловодську Кіровоградської області незнайомець врятував семирічного хлопчика, який ледве не потонув. Зараз вдячні батьки Назара Стеблини розшукують цього молодого чоловіка та випадкову перехожу – дівчину, яка покликала на допомогу.

    Про це повідомляє ТСН.

    Інцидент стався на Дніпрі. Першокласник Назар з товаришем стояли на плитах і кидали камінці у воду, коли на слизькій поверхні він упав у воду під час шторму. «Послизнувся, потім мене хвилею змило, почав втрачати рівновагу і потопати», - розповів урятований хлопчик.

    У цей час на березі нікого з дорослих не було, а повз проходила лише дівчина із собакою.  «Вона кинулася шукати когось на допомогу, знайшла цього хлопця, покликала. Він його витягнув, почав реанімувати, відкачувати», - розповіла мама постраждалого Ірина Стеблина.

    Рятівник потрапив на кадри відеозапису, він загорнув хлопчика в теплі речі, передав лікарям швидкої допомоги і пішов.

    Дитина дві доби пролежала в реанімації, а коли небезпека минула, батьки кинулися шукати рятівника і дівчину, яка погукала на допомогу, аби подякувати їм.

    Однак обхід будинків неподалік місця інциденту результату не дав. Батьки вирішили не здаватися і продовжити пошуки. «Дуже велике дякую, що поряд опинилися люди, які врятували нам дитину», - говорить мама Назара.

    Нагадаємо, у Чернівцях на озері потонули двоє хлопчиків

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