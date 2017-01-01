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    Події в Україні

    У Міноборони уточнили, де загинув боєць АТО

    Український військовий внаслідок ворожого обстрілу загинув поблизу шахти Бутівка
    Вчора у зоні АТО бойовики здійснили загалом 6 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України, у тому числі із мінометів. На відміну від попередніх днів, режим тиші порушували і на Луганському напрямку. Про це повідомив полковник Дмитро Гуцуляк, речник Міністерства оборони України з питань АТО, під час прес-брифінгу в Українському кризовому
    • Сьогодні, 13:52
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    Український військовий внаслідок ворожого обстрілу загинув поблизу шахти Бутівка

    Вчора у зоні АТО бойовики здійснили загалом 6 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України, у тому числі із мінометів. На відміну від попередніх днів, режим тиші порушували і на Луганському напрямку. Про це повідомив полковник Дмитро Гуцуляк, речник Міністерства оборони України з питань АТО, під час прес-брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

    За його словами, під час бойових дій від смертельного вогнепального поранення загинув один український військовий. Це сталося поблизу шахти Бутівка. Ще двоє військових отримали поранення біля Кам’янки і Катеринівки.

    Нагадаємо, 29 грудня на донецькому напрямку противник неодноразово з 82-мм мінометів, гранатометів різних типів, кулеметів і стрілецької зброї обстрілював оборонні укріплення сил АТО біля шахти Бутівка. Гранатомети і легке піхотне озброєння загарбники застосували по захисниках Кам’янки і Верхньоторецького.

    Як повідомлялося, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за добу з 27 по 28 грудня у Донецькій та Луганській областях зафіксували близько 75 вибухів.

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