На Кіровоградщині в ДТП загинули чотири людини

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Двох травмованих госпіталізували до Знам’янської центральної районної лікарні

В Знам'янському районі Кіровоградської області в результаті аварії загинули 4 людини. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС.

Аварія сталася близько 19.00 на дорозі Кропивницький - Знам'янка, неподалік від с. Суботці.

Повідомляється, що на дорозі зіткнулися два легкових автомобілі - Toyota Highlander і Volkswagen Touareg. В результаті зіткнення загинули 4 людини, у тому числі двоє дітей, 2016 та 2017 років народження, які перебували в автомобілі Toyota.

Крім того, ще дві людини, які їхали в автомобілі Volkswagen, отримали травми і на даний момент госпіталізовано у Знам'янську центральну районну лікарню.

Як повідомлялося, у ніч на 11 травня на проспекті Павла Тичини, 5 у Дніпровському районі Києва сталася ДТП: таксист на Daewoo Lanos врізався у припаркований Renault Kangoo.