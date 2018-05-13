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    На Кіровоградщині в ДТП загинули чотири людини

    • Сьогодні, 00:21
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    Двох травмованих госпіталізували до Знам’янської центральної районної лікарні

    В Знам'янському районі Кіровоградської області в результаті аварії загинули 4 людини. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС.

    Аварія сталася близько 19.00 на дорозі Кропивницький - Знам'янка, неподалік від с. Суботці.

    Повідомляється, що на дорозі зіткнулися два легкових автомобілі - Toyota Highlander і Volkswagen Touareg. В результаті зіткнення загинули 4 людини, у тому числі двоє дітей, 2016 та 2017 років народження, які перебували в автомобілі Toyota.

    Крім того, ще дві людини, які їхали в автомобілі Volkswagen, отримали травми і на даний момент госпіталізовано у Знам'янську центральну районну лікарню.

    Як повідомлялося, у ніч на 11 травня на проспекті Павла Тичини, 5 у Дніпровському районі Києва сталася ДТП: таксист на Daewoo Lanos врізався у припаркований Renault Kangoo.

    ДТП смерть автомобіль Кіровоградщина
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