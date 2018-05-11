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    На Березняках таксист на Daewoo влетів у припаркований Renault

    • Сьогодні, 08:01
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    ДТП на проспекті Павла Тичини
    Фото: Інформатор
    ДТП на проспекті Павла Тичини

    В результаті ДТП постраждала пасажирка таксі

    У ніч на 11 травня на проспекті Павла Тичини, 5 у Дніпровському районі Києва сталася ДТП: таксист на Daewoo Lanos врізався у припаркований Renault Kangoo.

    Аварія трапилася близько 02:30. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами водія Daewoo, він прийняв замовлення, забрав пасажира-дівчину і віз її на кінцеву адресу по Тичини в сторону Дніпровської набережної. В ході руху, з незрозумілої причини, автомобіль став неконтрольований.

    В результаті, автомобіль повело і Daewoo врізався в Renault, який був припаркований на узбіччі. Від удару пасажирка отримала травму голови. Її госпіталізували медики.

    Через зіткнення припаркований автомобіль відлетів на п'ять метрів вперед і його відкинуло за бордюр.

    На місці працювала патрульна поліція і медики.

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    На Березняках таксист на Daewoo влетів у припаркований Renault
    На Березняках таксист на Daewoo влетів у припаркований Renault
    На Березняках таксист на Daewoo влетів у припаркований Renault
    На Березняках таксист на Daewoo влетів у припаркований Renault
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, у Києві розшукують водія таксі, який викинув з салону на узбіччя пасажира з наркотичним передозуванням та зник у невідомому напрямку.

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