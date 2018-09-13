На Кіровоградщині виник скандал через пірсинг вчительки



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Психіатр встановив педагогу «випробувальний термін»

На Кіровоградщині вчительці Воронівської філії Новоукраїнського НВК №8 психіатр видав сертифікат профпридатності для виконання обов'язків вчителя всього на рік, тому що педагог «має пірсинг і татуювання».

Про це виданню «Гречка» розповіла сама вчителька - Хельґі Йоши Олешко, яка працює в сільській школі з 2011 року, а загалом має вчительського стажу понад 10 років.

За словами жінки, спершу сертифікат видавати їй взагалі не хотіли.

«Ситуація вирішилася без особливих проблем: психіатр наступного дня підписав сертифікат з профпридатності для виконання обов'язків вчителя. Але на рік. Аргументи: хотів, щоб директор провела виховну роботу, тож відправив геть напередодні. А чому на рік, а не на два, як усім - бо це такий «випробувальний термін», щоб «встать на шлях істинний» і позбутися всіх дитячих прикрас (пірсингу)», - розповіла вчителька.

За її словами, лікар також надав рекомендації носити відповідний вчителю одяг й взуття, а не кеди і джинсові бриджі.

В свою чергу директор департаменту освіти Кіровоградської облдержадміністрації Володимир Таборанський зауважив, що ніде законодавчо не зазначено про те, як має виглядати вчитель. Однак, на його думку директора, у самого вчителя має бути відчуття відповідальності перед дітьми, яких навчає, в тому числі це стосується і зовнішнього вигляду.

«Якогось документу, який би прописував, що вчитель-чоловік має зовнішній вигляд такий, а вчитель-жінка ось такий, або про те, що заборонені певні речі, приміром, як пірсинг, - немає в жодному документі, - каже Таборанський. – З іншого боку є загальноприйняті усталені норми в суспільстві і відношення. Вчитель – це така особлива людина в суспільстві, яка сприймається батьками і дітьми, як людина з поважною місією вчити і виховувати майбутнє покоління. Оскільки є така місія, то і вимоги підвищені в суспільстві до цієї людини».

Однак, за його словами, приміром, торік не було жодної скарги від батьків чи учнів про зовнішній вигляд вчителів, зокрема про пірсинг.

Таборанський повідомив, що можливо питання з сертифікатом профпридатності вчительки з пірсингом зможуть переглянути.

«Єдине, що ми можемо зробити - попросити департамент охорони здоров'я переглянути розгляд питання. І, можливо, вже не один психіатр, а колегіально розглянуть це питання й приймуть інше рішення», - сказав директор департаменту освіти.