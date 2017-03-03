На лінії розмежування на Донбасі у 2017 році пошкоджено більше 1000 будинків – ООН

У кожному четвертому будинку пошкоджені дах і вікна

1052 житлових будинки були пошкоджені на лінії розмежування протягом 2017 року. Про це йдеться у річному звіті Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, який оприлюднила народний депутат Наталія Веселова. За даними ООН, у 56% в будинках вибиті вікна та частково зруйновано дах, у 27% - пошкоджено дах і кілька вікон, 14% -



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Фото: РБК-Україна

У кожному четвертому будинку пошкоджені дах і вікна

1052 житлових будинки були пошкоджені на лінії розмежування протягом 2017 року. Про це йдеться у річному звіті Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, який оприлюднила народний депутат Наталія Веселова.

За даними ООН, у 56% в будинках вибиті вікна та частково зруйновано дах, у 27% - пошкоджено дах і кілька вікон, 14% - зазнали серйозних руйнувань. 3% будинків знищені повністю до фундаменту.

Повністю відремонтовано у 2017 році було 263 будинки, зведено 72 домогосподарства для постійного житла. Більше 4 тисяч домогосподарств отримали легкий та середній ремонт.

Майже 120 тисяч осіб отримали допомогу для вирішення нагальних проблем,які пов’язані з базовим рівнем виживання. Це теплі ковдри, зимовий одяг, плівка, щоб затягнути вибиті вікна в будинках на лінії розмежування..

Міжнародна спільнота також відзначає, що зростає кількість випадків проживання військових у покинутих будинках у холодну пору року. Зокрема це стосується Авдіївки, Луганського, Мар’їнки, Станиці Луганської, Зайцево. Це провокує повторні обстріли будинків, які вже були пошкоджені у 2015, а в деяких випадках і будинків, які вже були відремонтовані.