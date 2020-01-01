На Луганщині 80 тис. людей залишилися без водопостачання через аварію на лінії електропередачі



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Припинено водопостачання центральної частини Лисичанська, міст Новодружеськ і Привілля

Близько 80 тис. жителів Луганської області в ніч на 1 січня залишилися без централізованого водопостачання через аварію на лінії електропередачі, що призвела до знеструмлення насосних станцій комунального підприємства «Лисичанськводоканал» Лисичанської міської ради. Про це йдеться у повідомленні «Лисичанськводоканал».

Припинено водопостачання центральної частини Лисичанська, міст Новодружеськ і Привілля.

У повідомленні сказано, що на місці аварії працюють ремонтні бригади.

Нагадаємо, 28 грудня 2019 року «Лисичанськводоканал» поновив водопостачання близько 80 тис. жителів Луганської області та забезпечує теплом 5,2 тис. абонентів (квартир) котельні Лисичанська.

24 грудня ЛЕО знеструмила «Лисичанськводоканал» через 167 млн гривень заборгованості за спожиту електроенергію, внаслідок чого близько 80 тис. жителів Луганської області залишилися без централізованого водопостачання.

26 грудня енергопостачання «Лисичанськводоканал» поновили, але через прориви на водогоні водопостачання не поновили.