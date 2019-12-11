Уряд готує перерахунок комуналки за неякісні послуги



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В Україні з'явиться новий порядок оплати комунальних послуг

Кабінет міністрів України розробить порядок оплати всіх видів житлово-комунальних послуг в разі їх неякісного надання.

Про це заявила міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак під час брифінгу за підсумками засідання уряду 11 грудня,.

«Це (затвердження типових договорів про водопостачання - ред) дає Кабінету міністрів можливість перейти до наступного важливого кроку — це підготувати правила перерахунку всіх видів послуг для споживачів: і водо- та теплопостачання і водовідведення і гарячого водопостачання у разі якщо послуги надаються неякісно або не в повному обсязі», - зазначила Бабак.

Вона додала, що попередній уряд не зміг цього зробити, адже не було затверджено повного переліку правил надання кожної окремої житлово-комунальної послуги і відповідних видів договорів.

Бабак зазначила, що сьогодні уряд вже затвердив якісні показники для гарячого водопостачання і це дозволяє розпочати процес розробки загальних правил оплати всіх послуг.

За її словами, затвердження правил перерахунку вартості неякісних послуг є частиною реалізації закону України «Про житлово-комунальні послуги».

До слова, останнім часом в Україні почали зростати борги за комуналку.

Джерело: Укрінформ