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    Уряд готує перерахунок комуналки за неякісні послуги

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    Уряд готує перерахунок комуналки за неякісні послуги

    В Україні з'явиться новий порядок оплати комунальних послуг

    Кабінет міністрів України розробить порядок оплати всіх видів житлово-комунальних послуг в разі їх неякісного надання.

    Про це заявила міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак під час брифінгу за підсумками засідання уряду 11 грудня,.

    «Це (затвердження типових договорів про водопостачання - ред) дає Кабінету міністрів можливість перейти до наступного важливого кроку — це підготувати правила перерахунку всіх видів послуг для споживачів: і водо- та теплопостачання і водовідведення і гарячого водопостачання у разі якщо послуги надаються неякісно або не в повному обсязі», - зазначила Бабак.

    Вона додала, що попередній уряд не зміг цього зробити, адже не було затверджено повного переліку правил надання кожної окремої житлово-комунальної послуги і відповідних видів договорів.

    Бабак зазначила, що сьогодні уряд вже затвердив якісні показники для гарячого водопостачання і це дозволяє розпочати процес розробки загальних правил оплати всіх послуг.

    За її словами, затвердження правил перерахунку вартості неякісних послуг є частиною реалізації закону України «Про житлово-комунальні послуги».

    До слова, останнім часом в Україні почали зростати борги за комуналку.

    Джерело: Укрінформ

    ЖКГ міністр комуналка водопостачання уряд послуги Альона Бабак
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