У Гнівані визнали неправомірним зміну тарифів



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У жовтні в Гнівані встановили нові тарифи на водопостачання та водовідведення

Місцевий житель звернувся до Держпродспоживслужби у Вінницькій області щодо перевірки цього рішення. Її здійснили працівники Сектору контролю за регульованими цінами. За результатами перевірки вони виявили порушення у зміні тарифів та надали припис про їх скасування.

За зверненням фізичної особи Сектором контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області провели позапланову перевірку комунального підприємства «Гніваньводопостач» щодо правомірності застосування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Вони були затверджені рішенням виконавчого комітету Гніванської міської ради від 17 жовтня 2019 року №181 «Про коригування тарифів на водопостачання та водовідведення».

Як встановлено перевіркою, комунальним підприємством «Гніваньводопостач» не було укладено договори із споживачами послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Вони мали відповідати вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 5 липня 2019 р. № 690 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення».

В результаті, застосування тарифів на централізоване водопостачання (18,51 грн. за 1 куб.м) та централізоване водовідведення (11,43 грн. за 1 куб.м) суперечить вимогам пункту 3 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 9 листопада 2017 року № 2189-VIII, згідно з яким «Договори про надання комунальних послуг, укладені до введення в дію цього Закону, зберігають чинність на умовах, визначених такими договорами, до дати набрання чинності договорами про надання відповідних комунальних послуг, укладеними за правилами, визначеними цим Законом».

По наслідках перевірки надано припис Гніванській міській раді про скасування вищезазначеного рішення.

Джерело: Vinbazar