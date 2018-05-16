На Луганщині через грозу знеструмлено вісім населених пунктів

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Гроза, фото ілюстративне

Через негоду без світла залишилися 6400 абонентів

У Луганській області через грозу понад 6 тисяч абонентів залишилися без світла.

Про це у вівторок ввечері повідомили в «Луганському енергетичному об'єднанні» на своїй сторінці в Facebook.

«Через грозу без світла залишилися 6400 споживачів, сім населених пунктів знеструмлено повністю, один - частково (м. Попасна, 2926 абонентів)», – йдеться у повідомленні.

В «Луганському енергетичному об'єднанні» зазначили, що 14-15 травня стихія завдала удару по колапсуючій енергосистемі Луганщини. Так, вранці 15 травня на підконтрольній території Луганської області через несприятливі погодні умови без електроенергії опинилось 2876 споживачів. Потім стало відомо про нові випадки аварійних відключень, що залишили без світла споживачів в населених пунктах Можаєвське, Рибянцеве, Целуйкове. Таким чином, загалом кількість абонентів без світла досягла майже 4 тисяч – 3732. Два населених пункти було знеструмлено повністю, ще вісім – частково.

«Як вже зазначалось, причиною знеструмлень стали несприятливі погодні умови, зокрема, сильні дощі, грози, вітер. В той же час, серед причин знеструмлень слід вказати й нестабільність енергосистеми Луганської області, яка виникла внаслідок відсутності належного технічного обслуговування протягом 1,5 року», - йдеться у повідомленні.

Раніше у Луганській області півтисячі громадян сиділи без світла.

Також повідомлялося, що Луганщині загрожує масштабний блекаут через збій у енергосистемі.