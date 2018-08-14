На Луганщині чоловік під впливом російської пропаганди зірвав український прапор



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Правопорушнику обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту

На Луганщині затримано зловмисника, який зірвав державний прапор України з будівлі Марківського відділу Старобільської місцевої прокуратури.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області.

«Марківським відділом Старобільської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом наруги над державним прапором України (ч. 1 ст. 338 КК України)», - говориться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що місцевий мешканець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, пошкодив флагшток та зірвав державний прапор з будівлі прокуратури.

Зловмисника затримано у порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.

«Під час з’ясування обставин події встановлено, що чоловік нещодавно повернувся із заробітків з Російської Федерації, та перебуваючи під дією російської пропаганди, вирішив здійснити наругу над державним прапором України», - заявили в прокуратурі.

Правопорушнику обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Санкція ч.1 ст. 338 КК України передбачає покарання у виді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців або позбавлення волі на строк до 3 років.

Раніше повідомлялося, що родичі бойовика окупованих районів Донецької області - 40-річного уродженця Донеччини, звернулись до поліції і заявили, що він хоче повернутися на підконтрольну Україні територію за програмою Служби безпеки, яка передбачає звільнення від кримінальної відповідальності.