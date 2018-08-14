На Луганщині родичі здали поліції бойовика «ЛНР»



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Поліцейські та співробітники СБУ допомогли чоловіку перетнути сіру зону та зустріли 40-річного уродженця Донеччини неподалік лінії розмежування

Родичі бойовика окупованих районів Донецької області звернулись до поліції і повідомили, що він хоче повернутися на підконтрольну Україні територію за програмою Служби безпеки, яка передбачає звільнення від кримінальної відповідальності .

Про це повідомляє поліція Луганщини у Facebook.

Зазначається, що поліцейські та співробітники СБУ допомогли чоловіку перетнути сіру зону та зустріли 40-річного уродженця Донеччини неподалік лінії розмежування.

У розмові з правоохоронцями, екс-бойовик розповів, що у грудні 2014 року він, через складне матеріальне становище та «завдячуючи» пропаганді РФ, вступив до одного з підрозділів так званої «Народної міліції ЛНР» в Алчевську, де охороняв склади та місця розташування підрозділу.

Повідомляється, що у травні 2015 року, через постійні суперечки та бійки із керівництвом він переїхав до Донецька, де продовжив незаконну діяльність у так званому «комендантському взводі» місцевих бандформувань.

За його словами, там він охороняв територію частини та виїздив у складі «патруля» для перевірки служби у інших підрозділах окупаційних військ.

За даними поліції, потім член незаконних збройних формувань вступив у лави так званих «внутрішніх військ ДНР», але згодом «розчарувався в ідеях бойовиків» і забажав повернутись на підконтрольну Україні територію.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 260 КК України «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань».

Подальшу долю чоловіка вирішить суд.