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    На Луганщині невідомі замінували газопровід

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    Правоохоронці знешкодили вибухівку&nbsp; - На Луганщині невідомі замінували газопровід
    Правоохоронці знешкодили вибухівку 

    Вибухівку заклали біля газопроводу поблизу Сєвєродонецька

    Саморобний вибуховий пристрій виявили біля газопроводу поблизу Сєвєродонецька. Його помітили співробітники газової служби та викликали правоохоронців. В результаті вибухівку ліквідували, запобігши теракту. Про це ввечері в середу, 5 серпня, повідомила начальник відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай у Facebook.

    «У Новоайдарський відділ поліції надійшло повідомлення диспетчера аварійної газової служби про те, що під час обходу газопроводу поблизу с. Пурдівка виявлений предмет, схожий на розтяжку», - написала Погукай.

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    На Луганщині невідомі замінували газопровід
    На Луганщині невідомі замінували газопровід

    Полісмени оточили місце події і перекрили дорожній рух, а фахівці газової служби зупинили подачу газу.

    Під час огляду території сапери виявили та знешкодили саморобний вибуховий пристрій, повідомила Погукай.

    Проводяться оперативно-розшукові заходи для встановлення і затримання особи, причетної до злочину. Також вирішується питання про внесення відомостей в ЄРДР за статтею про теракт.

    теракт газ Луганщина вибухівка поліція
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