На Луганщині невідомі замінували газопровід
Вибухівку заклали біля газопроводу поблизу Сєвєродонецька
Саморобний вибуховий пристрій виявили біля газопроводу поблизу Сєвєродонецька. Його помітили співробітники газової служби та викликали правоохоронців. В результаті вибухівку ліквідували, запобігши теракту. Про це ввечері в середу, 5 серпня, повідомила начальник відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай у Facebook.
«У Новоайдарський відділ поліції надійшло повідомлення диспетчера аварійної газової служби про те, що під час обходу газопроводу поблизу с. Пурдівка виявлений предмет, схожий на розтяжку», - написала Погукай.
Полісмени оточили місце події і перекрили дорожній рух, а фахівці газової служби зупинили подачу газу.
Під час огляду території сапери виявили та знешкодили саморобний вибуховий пристрій, повідомила Погукай.
Проводяться оперативно-розшукові заходи для встановлення і затримання особи, причетної до злочину. Також вирішується питання про внесення відомостей в ЄРДР за статтею про теракт.