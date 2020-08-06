На Луганщині невідомі замінували газопровід



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Правоохоронці знешкодили вибухівку

Вибухівку заклали біля газопроводу поблизу Сєвєродонецька

Саморобний вибуховий пристрій виявили біля газопроводу поблизу Сєвєродонецька. Його помітили співробітники газової служби та викликали правоохоронців. В результаті вибухівку ліквідували, запобігши теракту. Про це ввечері в середу, 5 серпня, повідомила начальник відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай у Facebook.

«У Новоайдарський відділ поліції надійшло повідомлення диспетчера аварійної газової служби про те, що під час обходу газопроводу поблизу с. Пурдівка виявлений предмет, схожий на розтяжку», - написала Погукай.

Полісмени оточили місце події і перекрили дорожній рух, а фахівці газової служби зупинили подачу газу.

Під час огляду території сапери виявили та знешкодили саморобний вибуховий пристрій, повідомила Погукай.

Проводяться оперативно-розшукові заходи для встановлення і затримання особи, причетної до злочину. Також вирішується питання про внесення відомостей в ЄРДР за статтею про теракт.