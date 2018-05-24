На Луганщині обстріляли місію ОБСЄ

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Спостерігачі ОБСЄ

ОБСЄ водночас не встановило напрямок, з якого вівся обстріл

У селищі Кряківка Луганської області 22 травня за 100 метрів від спостережної місії ОБСЄ був відкритий вогонь.

Про це повідомив перший заступник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

ОБСЄ водночас не встановило напрямок, з якого вівся обстріл.

«За останні два-три тижні ситуація на фронті розвивалася у негативному напрямку. Ми зафіксували порушення режиму припинення вогню. За останню добу ми зареєстрували 1100 порушень, понад 620 вибухів», — сказав Хуг.

Він також наголосив, шо ОБСЄ зафіксувала кілька локацій, де розміщена військова техніка, яка вже давно мала бути відведена. Зокрема, йдеться про район Веселої Гори на Луганщині, яка знаходиться на окупованих територіях.

Водночас на підконтрольних Україні територіях 21 травня спостерігачі ОБСЄ бачили 4 реактивних системи залпового вогню.

«Тож велика кількість порушень режиму припинення вогню, техніка знаходиться там, де вона бути не повинна», — підсумував Хуг.

Нагадаємо, командування Об’єднаних сил видало розпорядження для покращення ситуації на Донбасі.

Також повідомлялося, що у суботу поблизу патрулів ОБСЄ на Луганщині стався вибух.

Джерело: Громадське