Поблизу патрулів ОБСЄ на Луганщині стався вибух

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Спостерігачі ОБСЄ, архівне фото

Обидва патрулі негайно покинули район вибуху та благополучно повернулися до своїх баз

У неділю на ділянці розведення сил і засобів у районі населеного пунтку Золоте на Луганщині за 300–500 метрів від патрулів Спостережної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ стався вибух.

Про це йдеться в оперативному звіті СММ ОБСЄ.

Зазначається, що 20 травня о 11:04 два патрулі СММ у складі 10 співробітників Місії на чотирьох броньованих автомобілях перебували на відстані приблизно 20 метрів південніше блокпоста збройних формувань, розташованого на ділянці розведення сил і засобів у районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська).

З автомобілів вийшли усі члени патрулів, п’ятеро з них розмовляли з двома неозброєними членами збройних формувань. Окрім того, вони бачили ще від п’яти до восьми членів збройних формувань, котрі ходили навколо блокпоста на ділянці розведення.

«Об 11:06 члени патрулів почули вибух невизначеного походження за 300–500 метрів на північ (за оцінкою, у межах ділянки розведення сил і засобів)», - йдеться у звіті.

В ОБСЄ додають, що спостерігачі раніше зафіксували зенітну установку (ЗУ-23, 23 мм) приблизно за 10 метрів на північний захід від згаданого блокпоста на ділянці розведення.

Обидва патрулі негайно покинули цей район та благополучно повернулися до своїх баз у Сєвєродонецьк (підконтрольний урядові, 74 км на північний захід від Луганська) та населений пункт Кадіївка (кол. Стаханов, непідконтрольний урядові, 50 км на захід від Луганська) відповідно.

Напередодні перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі Олександр Хуг закликав сторони конфлікту в регіоні до розведення сил і відведення озброєння.