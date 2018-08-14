На Луганщині терорист з автоматом цілився у представників ОБСЄ



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Представники ОБСЄ жаліються, що бойовики їх залякують зброєю

У непідконтрольному уряду України селі Сміле Луганської області озброєний бойовик цілився автоматом типу АК у патруль ОБСЄ.

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Як зазначено у звіті, п’ятеро співробітників місії прибули до логістичного комплексу на околиці села Сміле, де спостерігачі бачили дві вантажівки («КамАЗ») і 15 чоловіків, у семи з них була зброя типу АК. Два представника місії вийшли з автомобілів, щоб зустрітися з представником збройного формування.

«Коли вони на шляху до воріт проходили повз другу вантажівку, там стояв один з чоловіків (у віці від 40 до 49 років), він зайняв позицію біля вантажівки, орієнтовно в 4 метрах від автомобілів СММ, і зняв з запобіжника зброю типу АК, яку він тримав на рівні талії», — йдеться у звіті.

Зазначено, що чоловік спостерігав за автомобілями представників місії увесь час, який вони перебували у логістичного комплексу.

«Залишаючи цей район, члени патруля місії бачили, як чоловік опустився на коліно і направив зброю на автомобілі СММ, які від’їжджали від місця. На той момент автомобілі були на відстані приблизно 5 метрів від чоловіка», — додали у звіті.