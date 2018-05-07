На Луганщині у згорілому лісі знайшли схованку із гранатометами

Інцидент стався у лісовому масиві в районі селища Щедрищеве

У Луганській області 6 травня у лісовому масиві в районі селища Щедрищеве загорілося 4,7 га лісового масиву, під час огляду території поліцейські виявили у лісі три реактивні протитанкові гранатомети «РПГ-26». Про це повідомив речник ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Луганській області Олександр Чалий. За його



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Фото: Facebook Тетяни Погукай

Інцидент стався у лісовому масиві в районі селища Щедрищеве

У Луганській області 6 травня у лісовому масиві в районі селища Щедрищеве загорілося 4,7 га лісового масиву, під час огляду території поліцейські виявили у лісі три реактивні протитанкові гранатомети «РПГ-26».

Про це повідомив речник ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Луганській області Олександр Чалий.

За його словами, о 13:24 пожежу було локалізовано, о 14:52 ліквідовано. Після локалізації пожежі співробітники батальйону поліції особливого призначення провели огляд прилеглої території.

«Поліцією було знайдено схованку із трьома реактивними протитанковими гранатометами. Загиблих та травмованих виявлено не було. З'ясовуються всі причини та обставини виникнення пожежі», - заявив Чалий.

Факт задокументовано слідчо-оперативною групою та внесено до ЄРДР за статтею 263 КК України.

Нагадаємо, на Тернопільщині правоохоронці вилучили у місцевого жителя 1280 бойових патронів різного калібру, чотири корпуси гранат Ф-1 та РГД-5 з запалами до них, а також дві мисливські гвинтівки з оптичним прицілом та глушниками. Чоловік зберігав арсенал в шафі у своєму приватному будинку.

Джерело: 112 Україна