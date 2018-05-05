Мешканець Тернопільщини зберігав зброю та вибухівку у шафі

Чоловік зберігав арсенал зброї у своєму приватному будинку в шафі

За результатами обшуків правоохоронці вилучили у мешканця Підгаєцького району Тернопільської області арсенал набоїв та гранат. Про це повідомили у відділі комунікації поліції області. «Відповідно до ухвали міськрайонного суду в помешканні 51-річного чоловіка силовики провели санкціоновані обшуки в рамках спецоперації з виявлення зброї та



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Чоловік зберігав арсенал зброї у своєму приватному будинку в шафі

За результатами обшуків правоохоронці вилучили у мешканця Підгаєцького району Тернопільської області арсенал набоїв та гранат. Про це повідомили у відділі комунікації поліції області.

«Відповідно до ухвали міськрайонного суду в помешканні 51-річного чоловіка силовики провели санкціоновані обшуки в рамках спецоперації з виявлення зброї та вибухівки», – йдеться в повідомленні.

Чоловік зберігав арсенал у своєму приватному будинку в шафі.

«Поліцейські вилучили 1280 бойових патронів різного калібру, чотири корпуси гранат Ф-1 та РГД-5 з запалами до них, а також дві мисливські гвинтівки з оптичним прицілом та глушниками», – уточнили в поліції.

Під час перевірки з'ясувалося, що набої та гранати він привіз із зони проведення антитерористичної операції, де служив в одному з добровольчих батальйонів.

«Правоохоронці встановили, що на обидві рушниці у підгаєччанина є дозволи, а от за інше доведеться відповідати перед законом», – уточнили в поліції.

Цей факт внесли в ЄРДР відповідно до ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.