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    Мешканець Тернопільщини зберігав зброю та вибухівку у шафі

    Чоловік зберігав арсенал зброї у своєму приватному будинку в шафі
    За результатами обшуків правоохоронці вилучили у мешканця Підгаєцького району Тернопільської області арсенал набоїв та гранат. Про це повідомили у відділі комунікації поліції області. «Відповідно до ухвали міськрайонного суду в помешканні 51-річного чоловіка силовики провели санкціоновані обшуки в рамках спецоперації з виявлення зброї та
    • Сьогодні, 16:59
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    Чоловік зберігав арсенал зброї у своєму приватному будинку в шафі

    За результатами обшуків правоохоронці вилучили у мешканця Підгаєцького району Тернопільської області арсенал набоїв та гранат. Про це повідомили у відділі комунікації поліції області.

    «Відповідно до ухвали міськрайонного суду в помешканні 51-річного чоловіка силовики провели санкціоновані обшуки в рамках спецоперації з виявлення зброї та вибухівки», – йдеться в повідомленні.

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    Мешканець Тернопільщини зберігав зброю та вибухівку у шафі
    Мешканець Тернопільщини зберігав зброю та вибухівку у шафі
    Мешканець Тернопільщини зберігав зброю та вибухівку у шафі
    Мешканець Тернопільщини зберігав зброю та вибухівку у шафі

    Чоловік зберігав арсенал у своєму приватному будинку в шафі.

    «Поліцейські вилучили 1280 бойових патронів різного калібру, чотири корпуси гранат Ф-1 та РГД-5 з запалами до них, а також дві мисливські гвинтівки з оптичним прицілом та глушниками», – уточнили в поліції.

    Під час перевірки з'ясувалося, що набої та гранати він привіз із зони проведення антитерористичної операції, де служив в одному з добровольчих батальйонів.

    «Правоохоронці встановили, що на обидві рушниці у підгаєччанина є дозволи, а от за інше доведеться відповідати перед законом», – уточнили в поліції.

    Цей факт внесли в ЄРДР відповідно до ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

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