На Луганщині військові затримали жінку, яка працювала на бойовиків



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Військовослужбовці затримали жінку, яка підозрюється у причетності до незаконних збройний формувань Російської Федерації Фото: МВС

Жителька Луганської області намагалася перетнути гвардійський блокпост поблизу села Городище

Військові затримали жінку, яку підозрюють у причетності до контрольованих Російською Федерацією сил на Донбасі. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Як зазначається, жителька Луганської області намагалася перетнути гвардійський блокпост поблизу села Городище.

«Мешканка Успенки Лутугинського району Луганської області намагалася перетнути гвардійський блокпост поблизу села Городище на сході Луганщини. Дані про громадянку були в пошуковій базі ситуаційного центру», - йдеться у повідомленні.

Жінці інкримінують статтю 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності). Їй загрожує від двох до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Також нагадаємо, що на Луганщині поблизу лінії розмежування СБУ виявила схрон із артилерійськими снарядами. Зі схованки, облаштованої поблизу лінії розмежування, на околицях селища Трьохізбенка, правоохоронці вилучили 94 артилерійські снаряди, ручну реактивну протитанкову гранату РПГ-18, п’ять гранат РГД-5 і майже 2500 набоїв різного калібру.