На Луганщині поблизу лінії розмежування СБУ виявила схрон із артилерійськими снарядами



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Фото: пресцентр СБУ

Зі схованки правоохоронці вилучили 94 артснаряди, ручну реактивну протитанкову гранату РПГ-18, п’ять гранат РГД-5 і майже 2500 набоїв різного калібру

Служба безпеки України виявила у Луганській області місце незаконного зберігання арсеналу зброї та боєприпасів. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зі схованки, облаштованої поблизу лінії розмежування, на околицях селища Трьохізбенка, правоохоронці вилучили 94 артилерійські снаряди, ручну реактивну протитанкову гранату РПГ-18, п’ять гранат РГД-5 і майже 2500 набоїв різного калібру.

Також по периметру схрону виявлено шість протитанкових мін ТМ-62 загальною вагою 42 кг тротилу.

Через небезпеку детонування мін їх було знешкоджено на місці.

Наразі встановлюються особи, причетні до облаштування місця незаконного зберігання засобів ураження.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Заходи з виявлення та знешкодження арсеналу проводились у взаємодії з піротехнічними підрозділами ДСНС.