На Луганщині за хабар оформлювали військові квитки

Службова особа одного з військових комісаріатів за хабар організовувала громадянам незаконне оформлення військових квитків

В Луганській області працівники Управління захисту економіки в Луганській області та військової прокуратури Луганського гарнізону викрили робітника військкомату. Про це повідомляє прес-центр Департамент захисту економіки Національної поліції України. За гроші він організовував незаконне оформлення військових квитків



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Службова особа одного з військових комісаріатів за хабар організовувала громадянам незаконне оформлення військових квитків

В Луганській області працівники Управління захисту економіки в Луганській області та військової прокуратури Луганського гарнізону викрили робітника військкомату.

Про це повідомляє прес-центр Департамент захисту економіки Національної поліції України.

За гроші він організовував незаконне оформлення військових квитків та вирішувала питання про не притягнення їх до адміністративної відповідальності.

«Громадяни надавали йому кошти, після чого отримували військові квитки», — зазначили в Департаменті. Чоловіка затримали, коли він отримував хабар.

За «послуги» йому мали дати 500 доларів США.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Нагадаємо, на Буковині начальнику одного з районних відділів Держгеокадастру, якого затримали на хабарі співробітники СБ України в Чернівецькій області спільно з прокуратурою та поліцією, оголошено про підозру.