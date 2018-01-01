На Луганщині загинув український воїн
- Сьогодні, 14:05
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Військовослужбовець отримав множинні поранення, не сумісні з життям
Протягом минулої доби один український військовослужбовець загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої.
Про це розповів речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу.
«Внаслідок ворожих вогневих провокацій жоден український військовослужбовець не постраждав. Але, на жаль, без втрат минулої доби не обійшлося. В районі населеного пункту Новотошківське один військовослужбовець підірвався на вибуховому пристрої», - сказав Мотузяник.
Він додав, що військовослужбовець отримав множинні поранення, не сумісні з життям.