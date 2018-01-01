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    На Луганщині загинув український воїн

    Військовослужбовець отримав множинні поранення, не сумісні з життям
    Протягом минулої доби один український військовослужбовець загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої. Про це розповів речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу. «Внаслідок ворожих вогневих провокацій жоден український військовослужбовець не постраждав. Але, на жаль, без втрат минулої доби не обійшлося. В
    • Сьогодні, 14:05
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    Військовослужбовець отримав множинні поранення, не сумісні з життям

    Протягом минулої доби один український військовослужбовець загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої.

    Про це розповів речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу.

    «Внаслідок ворожих вогневих провокацій жоден український військовослужбовець не постраждав. Але, на жаль, без втрат минулої доби не обійшлося. В районі населеного пункту Новотошківське один військовослужбовець підірвався на  вибуховому пристрої», - сказав Мотузяник.

    Він додав, що військовослужбовець отримав множинні поранення, не сумісні з життям.

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